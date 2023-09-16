Смертин: «Футбол не смотрю — он мне неинтересен как игра»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин объяснил, почему не смотрит футбол.

«Я футбол не смотрю. Почему? Он мне неинтересен как сама игра, он мне интересен как уникальный инструментарий, которым я пользуюсь в своей деятельности с устойчивым развитием социальной ответственности. Или люди с инвалидностью, которых ты социализируешь через игру, через мяч», — цитирует Смертина Legalbet.

Во время карьеры футболиста Смертин выступал за российские «Динамо» Барнаул, «Зарю», «Уралан», «Локомотив», французский «Бордо», а также английские «Челси», «Портсмут», «Чарльтон» и «Фулхэм». За сборную России он провел 55 матчей. В 2009 году Смертин объявил о завершении карьеры игрока.