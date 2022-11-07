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Сегодня, 16:46

Боков — об ошибке Чистякова: «И я сам в свои ворота забивал»

Мария Гусева
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Бывший игрок ЦСКА Максим Боков прокомментировал эпизод с грубой ошибкой защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче с «Ахматом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что это внутреннее дело «Зенита». И мне как представителю другого клуба неэтично обсуждать действия руководителей питерцев. Если они так решили, значит у них есть какие-то доводы, а если их нет... как говорится, хозяин — барин. Относительно самого Чистякова, я не думаю, что игрок такого клуба способен на какие-то непонятные маневры.

В мою бытность игроком не раз становился свидетелем того, как футболисты забивали в свои ворота. И я сам в свои ворота забивал. Но руководство никогда не говорило, что я это мог сделать специально. Это как-то неправильно и неэтично", — цитирует Vprognoze.ru Бокова.

5 ноября «Зенит» на своем поле уступил «Ахмату» в матче 16-го тура РПЛ со счетом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заменил Чистякова на 32-й минуте матча.

Днем позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава команды.

Дмитрий Чистяков
Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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