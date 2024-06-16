Экс-игрок ЦСКА Эджуке станет игроком «Севильи» — Фабрицио Романо

Бывший полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке этим летом перейдет в испанскую «Севилью» на правах свободного агента, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Отмечается, что Эджуке пройдет медицинское обследование на следующей неделе, после чего подпишет контракт с «андалусийцами».

Нигерийский хавбек перешел в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена» за 11,5 миллионов евро. Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта с российским клубом и выступал за немецкую «Герту» и бельгийский «Антверпен». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня.

Всего за красно-синих Эджуке провел 65 матчей, в которых забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость 26-летнего игрока составляет шесть миллионов евро по данным портала Transfermarkt.