Алдонин о работе Федотова в ЦСКА: «Положительного больше, чем отрицательного»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова в первой половине сезона РПЛ.

«Думаю, что по первой половине сезона положительного было больше, чем отрицательного, а итоги надо проводить в конце сезона. Если брать промежуточные, то ЦСКА показывает неплохой футбол. Да, есть потери очков, когда никто не ожидает, но, тем не менее, и Чалов высокий уровень показывает, но опять же не хватает запаса прочности и класса, чтобы выжимать максимум из игр, которые складываются не лучшим образом. Это делается из индивидуального мастерства, опыта команды», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

После 16 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

В топ-3 — «Ростов», «Спартак» и лидер — «Зенит».