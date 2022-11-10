Алдонин о работе Федотова в ЦСКА: «Положительного больше, чем отрицательного»

10 ноября, 16:57
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова в первой половине сезона РПЛ.
«Думаю, что по первой половине сезона положительного было больше, чем отрицательного, а итоги надо проводить в конце сезона. Если брать промежуточные, то ЦСКА показывает неплохой футбол. Да, есть потери очков, когда никто не ожидает, но, тем не менее, и Чалов высокий уровень показывает, но опять же не хватает запаса прочности и класса, чтобы выжимать максимум из игр, которые складываются не лучшим образом. Это делается из индивидуального мастерства, опыта команды», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.
После 16 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.
В топ-3 — «Ростов», «Спартак» и лидер — «Зенит».
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Основные источники исследования