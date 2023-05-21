Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

21 мая, 19:49

Алдонин: «Соболев подумал, что играет в медиалиге. Видимо, настолько поплыл человек»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«На мой взгляд, абсолютно ничейная игра. В первом тайме я еще посмотрел футбол. А во втором был тайм судей, особенно Карасева, — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Я не понял, за что он дал обоюдное удаление. За то, что Роша демонстрировал то, что ему показал Соболев. На мой взгляд, Соболев заслуживает не просто красной карточки, а дисквалификации. Что касается пауз, которые были во втором тайме, то если бы на чемпионате мира мы видели и 10, и 15 минут добавленного времени, то здесь из второго тайма сделали базар-вокзал. По идее, надо было добавлять 15 минут точно. Футбола во втором тайме я вообще не увидел. Для меня абсолютно простой эпизод в первом столкновении Роши и Соболева. Когда Соболев толкнул его в спину. Нужно было просто сделать устное замечание. То, что Соболев творил во втором тайме, я считаю, это хамство откровенное. Я не знаю, может, он подумал, что он играет в медиалиге. Видимо, настолько поплыл человек».

Также Алдонин прокомментировал назначенный пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте.

«Явного удара, которой позволил Мозесу так прыгнуть, я не увидел. Мне скажут, что предвзято говорю, но, на мой взгляд, он перепрыгивал. Он почувствовал касание сбоку и упал. Что касается эпизода с Зобнином, я тоже считаю, что там не было пенальти. Потому что Дивеев выбивал мяч, и он ногу убрать не мог. Это игровой эпизод абсолютно. Судейская игра получилась. Карасев — главное лицо этого матча, к сожалению. Добавить шесть минут по такой игре было главной ошибкой судей в этой игре», — добавил он.

После этого матча ЦСКА остался на втором месте в таблице РПЛ, набрав 54 очка, «Спартак» поднялся на третью позицию (53 балла).

Александр Соболев
Евгений Алдонин
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
17
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Трагедия на футболе в Сальвадоре: после давки на стадионе — сотни раненых, есть погибшие
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Первый тренер Соболева: «Саша завелся и уже не мог остановиться»
Быстров назвал Соболева главным клоуном дерби
«Краснодар» — «Ростов»: Любимов не удалил ростовчанина
Балахнин считает, что «Ростов» не выдержал напряжения медальной гонки в РПЛ
ЦСКА обратится в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком»
Форвард «Ростова» Тошевски: «Вопросы по судейству? Пока не знаю, надо посмотреть видео»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабаев — о жесте Соболева: «Понятно, дерби и эмоции, но это было за гранью»

Павлюченко: «За что красная карточка Роше? Он показывал судье жест Соболева»