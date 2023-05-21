Алдонин: «Соболев подумал, что играет в медиалиге. Видимо, настолько поплыл человек»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на поражение армейцев в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«На мой взгляд, абсолютно ничейная игра. В первом тайме я еще посмотрел футбол. А во втором был тайм судей, особенно Карасева, — сказал Алдонин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Я не понял, за что он дал обоюдное удаление. За то, что Роша демонстрировал то, что ему показал Соболев. На мой взгляд, Соболев заслуживает не просто красной карточки, а дисквалификации. Что касается пауз, которые были во втором тайме, то если бы на чемпионате мира мы видели и 10, и 15 минут добавленного времени, то здесь из второго тайма сделали базар-вокзал. По идее, надо было добавлять 15 минут точно. Футбола во втором тайме я вообще не увидел. Для меня абсолютно простой эпизод в первом столкновении Роши и Соболева. Когда Соболев толкнул его в спину. Нужно было просто сделать устное замечание. То, что Соболев творил во втором тайме, я считаю, это хамство откровенное. Я не знаю, может, он подумал, что он играет в медиалиге. Видимо, настолько поплыл человек».

Также Алдонин прокомментировал назначенный пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте.

«Явного удара, которой позволил Мозесу так прыгнуть, я не увидел. Мне скажут, что предвзято говорю, но, на мой взгляд, он перепрыгивал. Он почувствовал касание сбоку и упал. Что касается эпизода с Зобнином, я тоже считаю, что там не было пенальти. Потому что Дивеев выбивал мяч, и он ногу убрать не мог. Это игровой эпизод абсолютно. Судейская игра получилась. Карасев — главное лицо этого матча, к сожалению. Добавить шесть минут по такой игре было главной ошибкой судей в этой игре», — добавил он.

После этого матча ЦСКА остался на втором месте в таблице РПЛ, набрав 54 очка, «Спартак» поднялся на третью позицию (53 балла).