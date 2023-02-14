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Ярошик: «У Жиркова была очень богатая карьера — он один из лучших левоногих игроков в истории России»

Иржи Ярошик прокомментировал решение Юрия Жиркова завершить карьеру
Руслан Минаев
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Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«У него была очень длинная и богатая карьера, желаю ему всего наилучшего в будущем. Жирков — один из лучших левоногих футболистов в истории российского футбола, не вижу лучше него. Я не знаю игроков другого поколения, но за последние двадцать или тридцать лет он был лучшим. Он был профессионалом, на тренировках выкладывался на сто процентов.

Меня удивил Жирков, когда сразу заиграл. Юрий пришел — и сразу стал большим мастером, очень долго держал свой уровень. Сейчас многие игроки пару игр проведут и падают уровнем, а Юрий держал свой уровень. С таким игроком я бы всегда хотел играть в команде", — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: Metaratings.ru
Иржи Ярошик
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
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