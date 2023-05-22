Корнеев: «Соболев жестко подставил команду своим поведением и этим неподобающим жестом»

Сегодня, 10:50
Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура чемпионата России с армейцами (1:2).
«Соболев жестко подставил команду своим поведением и этим неподобающим жестом. Причем этому моменту, ровно перед красной карточкой, предшествовали несколько других, где те же участники Соболев и Роша разогревали друг друга эмоционально. Нужно быть мудрее и сдержаннее!» — сказал Корнеев Metaratings.ru.
На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильцу. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмущался поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.