Ковач: «ЦСКА тяжело добиваться результата без Акинфеева»

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач прокомментировал результаты красно-синих в сезоне-2023/24.

«Для меня 6-е место ЦСКА в чемпионате страны — большая неожиданность. Я рассчитывал, что клуб будет выше. Там начали больше доверять молодым в воротах. Если вы хотите решать задачи и бороться за медали, то надо оставлять Акинфеева. Без него ЦСКА тяжело добиваться результата. Я все понимаю, что надо наигрывать молодежь, без этого никуда. Но пока надежнее Игоря я не вижу голкиперов», — цитирует Ковача Legalbet.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, где уступил «Зениту».

На счету 38-летнего Акинфеева 27 сыгранных матчей за армейцев во всех турнирах (9 из них — на ноль), в которых он пропустил 34 гола.

Ранее голкипер продлил контракт с ЦСКА до лета 2026 года.