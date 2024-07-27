Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:48

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов назвал Марио Фернандеса потерянным человеком

Telegram Дзен

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход экс-игрока армейцев Марио Фернандеса из «Зенита».

«Я изначально не понимал, зачем он пошел в «Зенит». Я уже тогда сказал, что человек сбежал из ЦСКА и больше никогда не вернется в клуб. Мои слова подтвердились. Хотел бы я его снова увидеть в ЦСКА? А сейчас что, говорят, что он там может оказаться? Это вопрос к Бабаеву с Гинером. Мне этот футболист вообще неинтересен. Для меня Фернандес — потерянный человек. Говорить одно, а на деле делать другое... Я вижу конечный результат. По факту его в ЦСКА больше нет», — цитирует Кузнецова Metaratings.

24 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес покинул клуб. Он провел в составе петербургского клуба 18 матчей в сезоне-2023/24 и не отметился результативными действиями. В 2012-2022 годах защитник выступал за ЦСКА, сыграв за это время свыше 300 матчей. Также на счету россиянина бразильского происхождения 33 матча и 5 забитых мячекй за сборную России.

Источник: Metaratings
Марио Фернандес
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
2
Обсудить
Читайте также
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Илон Маск раскритиковал церемонию открытия Олимпиады в Париже
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Химки» не заинтересованы в подписании Шунина
Шавло считает, что Довбня не будет играть в «Спартаке»
Рианчо считает, что Довбня может быть полезен «Спартаку»
Абаев рассказал, что думает о вратарской конкуренции в ЦСКА
Бушманов считает переход Довбни в «Спартак» абсолютно нормальным
Зарема Салихова иронично прокомментировала трансфер голкипера Довбни в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что Пиняев должен стать лидером команды

«Динамо» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ