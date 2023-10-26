Экс-игрок ЦСКА Лайзанс: «Если бы перешел в «Спартак», не смог бы смотреть друзьям в глаза»

Экс-игрок ЦСКА и сборной Латвии Юрий Лайзанс признался, что не смог бы играть за «Спартак».

— У меня слишком много близких друзей, которые болеют за ЦСКА. Я не смог бы им в глаза смотреть.

— А был такой вариант?

— Меня звали из ЦСКА в «Спартак». Я сказал об этом руководству. Они ответили: «Ты же понимаешь». Ответил им: «Я все прекрасно понимаю — просто должен был вам донести информацию», — цитирует Лайзанса «Известия».

44-летний экс-футболист играл за ЦСКА с 2001 по 2005 год. После 12 туров РПЛ армейцы занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.