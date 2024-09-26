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Миланов: «Уровень чемпионата ОАЭ выше, чем все думают. Пьянич — это усиление для ЦСКА»

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Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов прокомментировал переход Миралема Пьянича в московский клуб.

«Это топ-футболист. Он играл за самую сильную команду ОАЭ. Там тоже очень высокий уровень, много сильных игроков выступает, не надо недооценивать. Так что Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для чемпионата России. Главное, чтобы он был в хорошей форме и не получал травмы», — цитирует Миланова «РБ Спорт».

Болгарин выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год, после ухода из клуба он некоторое время выступал в чемпионате ОАЭ.

Пьянич подписал контракт с армейцами 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Источник: РБ Спорт
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)

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