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Бывший футболист ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов прокомментировал переход Миралема Пьянича в московский клуб.
«Это топ-футболист. Он играл за самую сильную команду ОАЭ. Там тоже очень высокий уровень, много сильных игроков выступает, не надо недооценивать. Так что Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для чемпионата России. Главное, чтобы он был в хорошей форме и не получал травмы», — цитирует Миланова «РБ Спорт».
Болгарин выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год, после ухода из клуба он некоторое время выступал в чемпионате ОАЭ.
Пьянич подписал контракт с армейцами 26 сентября. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.