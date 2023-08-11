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Сегодня, 19:59

Экс-игрок ЦСКА Пономарев прокомментировал возможный переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход игрока сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташ».

«Это хорошая сделка для ЦСКА, отличная продажа. Наверное, на вырученные деньги клуб приобретет футболиста в линию атаки. Надо постараться приобрести игрока повыше классом, чем те, что есть сейчас», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

Ранее в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщалось, что «Бешикташ» заплатит за 25-летнего футболиста 5 миллионов евро.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/11/21055760.shtml?updated
Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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