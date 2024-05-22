Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:06

Экс-игрок ЦСКА Попов оценил работу главного тренера Федотова в клубе

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-нападающий московского ЦСКА Денис Попов рассказал, что думает о московской команде, обыгравшей в 29-м туре РПЛ «Пари НН» со счетом 6:2.

— Победы без турнирного продвижения повышают шансы Федотова остаться главным тренером ЦСКА или нет?

— Есть же футбольная поговорка, что надо две игры в сезоне провести удачно. Первую — чтоб произвести хорошее впечатление, и последнюю — чтоб не выгнали. Бывает, что руководство не принимает решение изначально и смотрит как раз на последние матчи, — цитирует Попова «Евро.Футбол.Ру».

Команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В 30-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет 25 мая с «Уралом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005641490_denis_popov__o_fedotove_v_cska_byivaet_chto_rukovodstvo_smotrit_kak_raz_na_poslednie_matchi
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Источник: вратарь «Краснодара» Сафонов может перейти в «ПСЖ»
Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив попадание допинга в организм через секс
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
Кержакову уже ищут замену, а Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Пять футболистов, от которых «Зенит» должен избавится предстоящим летом
Муфтий Москвы предупредил о последствиях запрета никаба в России
Россияне рассказали о способах отслеживания доходов и расходов
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Педро: «Для него самое главное, чтобы «Зенит» стал чемпионом»

Наумов считает, что «Динамо» может оступиться в Краснодаре