Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев назвал сильные стороны армейцев в преддверии дерби со «Спартаком»

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Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев оценил игру основного состава команды в преддверии дерби 13-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Я ожидаю победы ЦСКА. Хочу, чтобы это произошло. Команда ЦСКА очень впечатляет, хорошо готова физически. Каждый футболист понимает, что ему нужно делать на футбольном поле. Каждый игрок приносит в своей зоне ответственности максимальную пользу команде. Очень хорошо сейчас ЦСКА выглядит», — приводит слова Гусева Vprognoze.ru.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.00 мск.
Армейцы занимают четвертое место в турнирной таблицы РПЛ, набрав 24 очка. Красно-белые располагаются на третьей строчки, у них в активе 25 очков.
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Основные источники исследования