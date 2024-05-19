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Сегодня, 06:14

Петрушин об игре «Динамо» — «Крылья»: «Главное — победа»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (4:1) в 29-м туре РПЛ.

«Впечатления от матча отличные. Самое главное — победа. А какая была игра — это уже на второй план. Все-таки оставалось два тура, и терять очки, тем более — дома, не хотелось. Футболисты это четко понимали.

Этот сезон напоминает мне 1976 год, когда мы стали чемпионами весенней части. Мы тоже заканчивали чемпионат на выезде, шли на втором месте и за два тура до конца опережали «Арарат» на одно очко. Для того, чтобы стать чемпионами, нам надо было обыграть «Динамо» Тбилиси и «Зенит» в Ленинграде, что мы и сделали», — цитирует Петрушина Vprognoze.ru.

После 29 матчей у «Динамо» 56 очков и первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым (51 очко в 28 матчах), а «Краснодар» — третьим (50 очков в 28 матчах).

 

 

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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