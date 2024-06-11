Батак: «Если Йович перейдет в «Зенит», это не будет ошибкой. Он может стать звездой РПЛ»

Бывший игрок «Динамо» Радослав Батак поделился мнением о возможном переходе форварда «Милана» Луки Йовича в «Зенит».

«Ему нужна игровая практика. К сожалению, все российские команды сейчас не играют в еврокубках, но «Зенит» — большой клуб, без сомнений. Если Лука считает, что ему нужно увеличить игровое время, то переход в «Зенит» — это хороший шаг. А ему, как нападающему, это нужно. РПЛ — сильная лига, «Зенит» играет в атакующий футбол, поэтому у Йовича все может сложиться в России.

У клуба все и так хорошо складывается, шесть подряд чемпионств. Наверно, Йович об этом знает. Если «Зенит» интересуется, то Лука перейдет в хороший клуб, и это не станет ошибкой Йович может стать большой звездой в РПЛ, но последние два года у него не было регулярной практики. Если он будет договариваться с «Зенитом», то первая мысль у него будет об игровом времени.

Йович и Эракович играли по младшим возрастам сборной, оба выступали в «Црвене звезде», так что могут друг друга знать. Вероятно, Лука будет спрашивать у Страхини по всей ситуации, о «Зените» и российском футболе в целом. Думаю, проблем с адаптацией у Йовича в России не должно возникнуть, схожие языки и культуры. Он выступал в Италии, Германии и Испании, так что Лука, как профессионал, должен справиться с любой ситуацией", — приводит слова Батака Metaratings.ru.

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил 9 мячей и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.