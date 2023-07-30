Экс-игрок «Динамо» Булыкин оценил игру «Зенита» и «Ростова» в РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат «Ростова» и «Зенита» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Для «Ростова» это хороший результат. На последних минутах вырвали ничью у чемпиона. Для «Зенита» — приемлемый. Команда на выезде сыграла вничью с таким сложным соперником. Начало чемпионата все же, ничего страшного», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.