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Сегодня, 15:05

Экс-игрок «Динамо» Булыкин оценил игру «Зенита» и «Ростова» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат «Ростова» и «Зенита» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Для «Ростова» это хороший результат. На последних минутах вырвали ничью у чемпиона. Для «Зенита» — приемлемый. Команда на выезде сыграла вничью с таким сложным соперником. Начало чемпионата все же, ничего страшного», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11027885-bulykin-vyskazalsya-ob-upuschennoj-pobede-zenita-v-matche-s-rostovom-v-rpl.html
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
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