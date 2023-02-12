0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:27

Леандро Фернандес: «Надеюсь, у Захаряна все же получится перейти в «Челси»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок «Динамо» Леандро Фернандес в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

— Слышал об интересе «Челси» к Захаряну. Он хороший игрок. Надеюсь, у него все же получится перейти в лондонский клуб. Это будет хорошо для российского футбола.

— Слухи об интересе «Барселоны», «Реала»?

— Не слышал о таком.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Леандро Фернандес: «За год у меня не было никаких проблем с Черчесовым»

Экс-скаут «Барселоны» Абидаль заявил, что в России много хороших игроков