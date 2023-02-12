Леандро Фернандес: «Надеюсь, у Захаряна все же получится перейти в «Челси»

Бывший игрок «Динамо» Леандро Фернандес в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

— Слышал об интересе «Челси» к Захаряну. Он хороший игрок. Надеюсь, у него все же получится перейти в лондонский клуб. Это будет хорошо для российского футбола.

— Слухи об интересе «Барселоны», «Реала»?

— Не слышал о таком.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.