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Сегодня, 16:25

Экс-игрок «Динамо» Харлачев: «Не считаю бело-голубых большим фаворитом. «Краснодар» упрется»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Харлачев не считает бело-голубых фаворитом в матче 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Нас ждет бескомпромиссная борьба. И я бы не сказал, что «Динамо» — больший фаворит. «Краснодар» упрется. Для всего Краснодара и Мусаева это последний шанс. Они приложат максимум усилий, чтобы обыграть «Динамо». Учитывая их фарт в последних матчах, когда им на последних секундах удавалось вырвать победу, то и в этой встрече их не получится обыграть. Мое мнение, что «Краснодар» окажется сильнее. Я, конечно, буду болеть за «Динамо», потому что «Краснодар» уже имел шансы, имел гандикап, но все это растерял», — цитирует Харлачева Metaratings.ru.

После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла, а «Краснодар» — на три. «Динамо» на выезде сыграет против «Краснодара», а «Зенит» примет «Ростов». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Харлачев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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