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Сегодня, 11:50

Экс-игрок «Динамо» Колыванов считает уникальным нынешний сезон РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов признался, доволен нынешним сезоном чемпионата России и считает, что у бело-голубых больше шансов на победу в РПЛ.

«Чемпионат получился уникальным. В верхней и в нижней частях таблицы все до сих пор непонятно. «Балтика» до сих пор может попасть в стыки, а «Динамо» стать чемпионом. Думаю, все болельщики в восторге, потому что все привыкли, что «Зенит» за пять туров до конца становится чемпионом. Питерцы рано уверовали в свою победу, поэтому и потерял свои позиции. Но от «Динамо» тоже никто не ожидал серии из шести побед. Многие матчи выигрывали на зубах. Кто заслужил? Я не знаю. «Но больше шансов на победу всё-таки у «Динамо», — цитирует Колыванова «Евро.Футбол.Ру».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005642552_kolyivanov_pitercyi_rano_uverovali_v_svoyu_pobedu_v_rpl
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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