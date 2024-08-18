Лосев: «Майсторович грамотно поборолся и еле задел Олейникова, а тот упал как подкошенный»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Лосев прокомментировал «СЭ» эпизод с неназначенным пенальти в моменте с вингером «Крыльев Советов» Иваном Олейниковым в матче 5-го тура РПЛ против бело-голубых (0:1).

«Хорошо, что судья матча «Динамо» — «Крылья» не стал портить игру ненужными пенальти. В штрафной «Динамо» Майсторович грамотно поборолся и еле задел Олейникова, а тот упал как подкошенный. Не нужно поощрять нападающих в таких моментах — форвард должен бороться до последнего, а не выпрашивать фолы при первой возможности», — сказал Лосев «СЭ».

«Динамо» после пяти туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые выиграли 4 матча, набрав 12 очков.