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21 марта, 17:44

Танасиевич — о драке с Веллитоном: «Закусились на 5–7 секунд, и нас разняли»

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Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о драке с бывшим нападающим «Спартака» Веллитоном.

«Веллитон пошел в стык с Габуловым — мог перепрыгнуть через Володю, но двинул ногой в голову и сломал ему челюсть. У меня уже была желтая, и я не мог жестко вступиться за нашего вратаря — тогда бы оставил «Динамо» вдесятером.

И вот на сборах пришло время для ответа. Несколько раз катился под него в подкатах, провоцировал. Потому что не понимал, зачем он так поступил с Габуловым. После той ситуации с Володей он же еще с Акинфеевым пошел в стык, там Игорь кресты порвал. Тогда Веллитон занервничал, мы начали толкаться, а потом он и с кулаками на меня пошел. Закусились на 5–7 секунд, и нас разняли»— приводит слова Танасиевича Sport24.

Танасиевич выступал за «Динамо» с 2003 по 2010 год. Всего за бело-голубых он провел 149 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. В данный момент 46-летний специалист занимает должность скаута в московском клубе.

Источник: Sport24
Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
Йован Танасиевич
Футбол
РПЛ
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