Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:12

Уилкшир верит в успех Захаряна в «Реале Сосьедад»: «У него есть все необходимые качества для этого»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Верю, что Захарян будет преуспевать в «Реале Сосьедад». Считаю, что он обладает всеми необходимыми качествами для достижения успеха там. Я хоть никогда и не играл в ла лиге, но там фантастический футбол! Если Арсен будет открыт для перемен и будет расти как личность и футболист, то он добьется хороших результатов благодаря своему таланту. Но, конечно, его уход — большая потеря для «Динамо», — сказал Уилкшир «СЭ».

По информации «СЭ», до завершения сделки по переходу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» осталось уладить детали личного контракта.

Ранее «СЭ» сообщал, что баскский клуб заплатит за 20-летнего россиянина 12 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

Арсен Захарян
Люк Уилкшир
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бавария» объявила о переходе Кейна. Сделка оценивается в 120 миллионов евро
Самсонова сотворила сенсацию в Монреале. Россиянка — в полуфинале супертурнира WTA
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Кулеба заявил о призывах к Украине пойти на переговоры с Россией
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой о Захаряне: «В «Реал Сосьедаде» нужно будет доказывать свое умение»

Салихова считает, что Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев могли бы заиграть в Европе