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Сегодня, 12:15

Дьяков: «Качество игры у «Динамо» осталось на уровне прошлого сезона»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал «СЭ» поражение «Динамо» от «Краснодара» (1:3) в матче 1-го тура РПЛ.

«Естественнно, Личка слишком короткий период времени провел в команде. Команда не до конца успела понять, что он хочет от них видеть на футбольном поле. Поэтому не все получилось. Вроде бы четыре мяча забито, но качество игры у «Динамо» осталось на уровне прошлого сезона. Игрового тонуса не хватило. Смолов слишком часто играл из глубины. Все-таки он бомбардир, нападающий. Явно это не его собственное желание. Скорее всего было задание тренера», — сказал Дьяков «СЭ».

«Динамо» провело первый матч под руководством Марцела Лички. Во втором туре бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов» на выезде (29 июля, 15.00 мск).

Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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