Экс-игрок «Динамо» Яхимович считает переход Захаряна в «Реал Сосьедад» отличным стимулом для молодых футболистов

Экс-игрок «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» пожелал полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну удачи в «Реал Сосьедад».

«Во-первых, хочу поздравить Арсена с грядущим переходом. Все-таки его мечтой было перейти в сильную европейскую лигу и играть в Лиге чемпионов. Молодец. Остается только пожелать ему удачи и работать, работать и еще раз работать, чтобы продолжать прогрессировать», — сказал Яхимович «СЭ».

Также советский футболист похвалил «Динамо» за совершенный переход Арсена Захаряна.

«Ну а что касается заявлений некоторых «экспертов» по поводу того, что этот трансфер для «Динамо» якобы провальный, то тут могу только выразить глубокое удивление. Хотелось бы задать вопрос: кто из российских клубов за последние 2 года с учетом сложившейся обстановки в мире продавал отечественных игроков в такие клубы и за такие деньги? Никто! На этом дискуссию можно закрывать. Больше того, этот переход — отличный стимул для других молодых футболистов из нашего чемпионата, что дорога в ведущие европейские чемпионаты не закрыта. «Динамо» — молодцы, что и сделку отличную совершили для клуба, и мечту игрока позволили осуществить», — добавил Яхимович.

Ранее «СЭ» сообщал, что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.