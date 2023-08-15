Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:14

Экс-игрок «Динамо» Яхимович считает переход Захаряна в «Реал Сосьедад» отличным стимулом для молодых футболистов

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок «Динамо» Эрик Яхимович в разговоре с «СЭ» пожелал полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну удачи в «Реал Сосьедад».

«Во-первых, хочу поздравить Арсена с грядущим переходом. Все-таки его мечтой было перейти в сильную европейскую лигу и играть в Лиге чемпионов. Молодец. Остается только пожелать ему удачи и работать, работать и еще раз работать, чтобы продолжать прогрессировать», — сказал Яхимович «СЭ».

Также советский футболист похвалил «Динамо» за совершенный переход Арсена Захаряна.

«Ну а что касается заявлений некоторых «экспертов» по поводу того, что этот трансфер для «Динамо» якобы провальный, то тут могу только выразить глубокое удивление. Хотелось бы задать вопрос: кто из российских клубов за последние 2 года с учетом сложившейся обстановки в мире продавал отечественных игроков в такие клубы и за такие деньги? Никто! На этом дискуссию можно закрывать. Больше того, этот переход — отличный стимул для других молодых футболистов из нашего чемпионата, что дорога в ведущие европейские чемпионаты не закрыта. «Динамо» — молодцы, что и сделку отличную совершили для клуба, и мечту игрока позволили осуществить», — добавил Яхимович.

Ранее «СЭ» сообщал, что Захарян улетит в Испанию, когда достигнет договоренности с «Реал Сосьедад» об условиях личного контракта.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 19 голов и 25 результативных передач в 89 матчах за основную команду бело-голубых.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»?
Стало известно, когда Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад»
«Хвича — ориентир для Захаряна. «Локо» — беспомощный, а Литвинов — не защитник!» Газзаев — о топ-событиях тура
Пономарев считает, что Захаряну рано уезжать в Европу
Семин считает, что Захарян может продолжить традиции Карпина и Хохлова в «Реал Сосьедад»
Хохлов: «Реал Сосьедад» — очень хороший выбор! Но Захаряну важно выучить испанский как можно быстрее»
Президент «Реал Сосьедад» о трансфере Захаряна: «Сделка еще не закрыта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Раков рассказал, что испытывал волнение при тренировках с Дзюбой

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»