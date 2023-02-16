Экс-игрок «Химок» Камышев высказался о своем будущем

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Полузащитник Илья Камышев сообщил, что в данный момент нет понимания по поводу его будущего.
«Мое будущее? Пока ничего не ясно, поиск клуба продолжается. Сейчас продолжаю заниматься индивидуально с тренером, поддерживаю форму», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».
5 января футболит расторг соглашение с «Химкам» по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне 25-летний российский полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах за химчан и отметился одной результативной передачей.
Камышев выступал за подмосковный клуб с октября 2020 года. До этого он играл за «Чертаново» и вторую команду «Зенита».