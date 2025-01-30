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Сегодня, 20:20

Экс-игрок «Краснодара» Деменко назвал селекцию клуба второй по силе в РПЛ после «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко оценил работу селекционной службы клуба.

«Я каждый год об этом говорю: у «Краснодара» есть такой момент, что в последний момент они подписывают кого-то, и максимально это не афишируют. Но это правильно. Не хотят спугнуть хорошее приобретение. У них есть какая-то своя схема.

На протяжении многих лет у клуба одна из лучших селекционных служб. По силе, наверное, вторая после «Зенита». Все-таки у Петербурга и по финансам, и по всем моментам высокий уровень. У «Краснодара» лет пять все приобретения удачные. «Спартак» тоже много работает по трансферам, но не все приживаются», — сказал Деменко Legalbet.

Трансферное окно в России закрывается 20 февраля. «Краснодар» зимой пока не сделал ни одного приобретения. 31-летний форвард «быков» Джон Кордоба в текущем сезоне РПЛ провел 14 матчей, забив восемь мячей и отдав пять голевых передач.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
ФК Краснодар
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