Экс-игрок «Краснодара» Деменко считает, что уход Ахметова не повлияет на чемпионские амбиции «быков»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал трансфер хавбека «быков» Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Его уход никак не повлияет на чемпионские амбиции команды. Другое дело, что на него надеялся и рассчитывал главный тренер Владимир Ивич. Я так понимаю, что Ахметову не предложили таких условий, как «Зените». И он, наверное, понимает, что в санкт-петербургскую команду зовут один раз, поэтому он и выбрал этот клуб», — цитирует Деменко betonmobile.ru.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче.

9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.