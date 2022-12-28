Экс-игрок «Краснодара» Газинский рассказал, что никто о болезни Галицкого не говорил

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, что узнал из интервью о болезни Сергея Галицкого. Он отметил, что никто из сотрудников ничего не говорил, поэтому все были в неведении о том, куда он пропал на долгий срок.

«Никто о болезни Галицкого не говорил, но догадки были. Чтобы кто-то прямо сказал: «Сергей Николаевич болеет», — такого не происходило. Просто ходили слухи, а потом он сам рассказал в том самом интервью. Догадки были, потому что Галицкий отсутствовал на тренировках и матчах. Раньше на сборы всегда прилетал, а тут не было. Сначала думали, может, в отпуске где-то. Потом поняли, что столько в отпуске невозможно находиться», — цитирует Газинского «Чемпионат».

Ранее стало известно, что у Галицкого онкологическое заболевание.