Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 17:05

Подберезкин сравнил Бикфалви и Жерсона: «Эрик пропитался нашей культурой, был сильным легионером, а этот...»

Дарик Агаларов

Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о футболисте «Зенита» Жерсоне.

«Пока не понимаю этот трансфер. У «Зенита» топовая скаутская служба. Уверен, что, прежде чем подписывать Жерсона, они его смотрели и рассчитывали, что он придет и даст результат здесь и сейчас. Его же не брали просто из-за того, что он бразилец. К сожалению, такое бывает. Кому-то бывает тяжело в России. Вспоминаю сразу Эрика Бикфалви: я никогда в жизни не видел, чтобы он даже на тренировках убирал ноги. Он прям пропитался нашей культурой. Бикфалви был сильным легионером, а этот... Может, Жерсону не комфортен быт. Остается лишь догадываться. Дай бог, чтобы приезжали легионеры, показывающие класс. Когда играл против Малкома или Паредеса, то сразу понимал, что это топовые игроки. Понятное дело, что с такими футболистами наши игроки будут расти еще сильнее», — сказал Подберезкин «СЭ».

Жерсон принял участие в 6 матчах за «Зенит» в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с российским клубом рассчитан до июня 2030 года.

5

  • Grinopel

    Дима Питерский вылезает, а Подберезкину нельзя?

    16.10.2025

  • Игорь Малышев

    Подобные недоэксперты и про Малкома так говорили.

    16.10.2025

  • Ю.Ю.

    Тебе в скауты нужно идти. Станешь лучшим.

    16.10.2025

  • alex-ls

    что ж ты не вырос тренируясь с ним?

    16.10.2025

  • Дима Питерский

    Бикфалви выше уровня Урала никогда не поднимался. Да и в сборной Румынии, мягко говоря, не блистал. А кто такой Подберёзкин? Чего это-то вылезает?

    16.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Вячеслав Подберезкин
    Жерсон
    Эрик Бикфалви
    РПЛ
    ФК Зенит
    Читайте также
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
    Гол Воробьева ЦСКА признан лучшим в РПЛ в октябре
    Тороп — о голе Воробьева: «Драгоценный опыт, надо стараться исправляться»
    ЭСК поддержала решение Абросимова не назначить пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА
    ЭСК: Зияков ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
    ЭСК РФС: Кукуян верно удалил Джику в матче «Спартак» — «Ростов»
    Челестини оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча «Локомотив» — ЦСКА в РПЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя