Подберезкин сравнил Бикфалви и Жерсона: «Эрик пропитался нашей культурой, был сильным легионером, а этот...»

Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о футболисте «Зенита» Жерсоне.

«Пока не понимаю этот трансфер. У «Зенита» топовая скаутская служба. Уверен, что, прежде чем подписывать Жерсона, они его смотрели и рассчитывали, что он придет и даст результат здесь и сейчас. Его же не брали просто из-за того, что он бразилец. К сожалению, такое бывает. Кому-то бывает тяжело в России. Вспоминаю сразу Эрика Бикфалви: я никогда в жизни не видел, чтобы он даже на тренировках убирал ноги. Он прям пропитался нашей культурой. Бикфалви был сильным легионером, а этот... Может, Жерсону не комфортен быт. Остается лишь догадываться. Дай бог, чтобы приезжали легионеры, показывающие класс. Когда играл против Малкома или Паредеса, то сразу понимал, что это топовые игроки. Понятное дело, что с такими футболистами наши игроки будут расти еще сильнее», — сказал Подберезкин «СЭ».

Жерсон принял участие в 6 матчах за «Зенит» в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с российским клубом рассчитан до июня 2030 года.