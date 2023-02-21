0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:00

Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен рассказал о «правиле зайца» от Гончаренко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен рассказал о тренерских методиках Виктора Гончаренко.

«Помню первую тренировку у Гончаренко. Он спросил: «Знаешь мое правило зайца?» Я удивился: «В смысле? Что за заяц?» — «Ты должен быть как заяц. Когда на тебя охотятся, даже если ты упадешь, то должен вставать и опять бежать. Неважно, сколько раз тебя подбили, как бы тебе ни было плохо — надо подниматься. Должен до смерти бежать», — приводит слова Рейхмена Sport24.

Рейхмен воспитывался в молодежной системе «Краснодара» в 2014-2018 годах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-21-dolzhen-do-smerti-bezhat-eks-igrok-krasnodara-reykhmen-rasskazal-o-pravile-zaytsa-ot-goncharenko
Футбол
ФК Краснодар
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селюк раскритиковал «Зенит» за большое количество бразильцев в составе

Бериша хочет закончить карьеру в «Ахмате»