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Экс-игрок «Краснодара» Сигурдссон сравнил медицину в России и Исландии

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон сравнил медицину в России и Исландии.

— Возникала ли дилемма, где растить детей — в Исландии или России?

— Мы много думали о том, чего хотим. Строили дом в Москве, думали осесть там. А затем пришел ковид, в этот момент мы жили в Копенгагене, Лена была беременна Мией. Мы чувствовали это так: если друг что-то подобное повторится, будем чувствовать себя в большей безопасности в Исландии. Тут меньше людей, у нас будет больше доступа к разным благам системы здравоохранения. Здесь мои родители, которые всегда могут нам помочь. Но после того, как мы прожили в Исландии 3-4 года, могу сказать, что я абсолютно недоволен местной системой здравоохранения. Все действительно плохо.

— В России лучше?

— По моему опыту — да. Я никогда не сталкивался с обычной медицинской системой. Во время игровой карьеры все вопросы решались мгновенно через клуб. В России можно попасть в более качественную клинику. В Исландии это просто невозможно, здесь все равны. И я реально злился много раз, когда ходил с дочерьми по врачам. Сказывается исландский менталитет — доктора говорят тебе: «Не волнуйтесь, все будет нормально. Просто идите домой, и все наладится». Они не пытаются понять причину проблемы, назначить какое-то углубленное обследование. И в такие моменты я реально сожалел, что живу не в России, — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

38-летний Сигурдссон по окончании сезона 2021 года завершил игровую карьеру. С начала этого года он работает помощником главного тренера «Коупавогюра».

Источник: РБ Спорт
Рагнар Сигурдссон
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