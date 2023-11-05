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Сегодня, 20:34

Экс-игрок «Краснодара» Синицын считает, что уход Вендела не скажется на игре «Зенита»

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Бывший футболист «Краснодара» Андрей Синицын высказался о возможном уходе из «Зенита» полузащитника Вендела.

«Клуб из Санкт-Петербурга — команда, собранная из игроков сборных, один из самых сильных по подбору футболистов. Уйдет Вендел — придут человека два-три, трансферное окно будет открыто. Постараются в любом случае усилиться, будут добирать высококвалифицированных игроков», — приводит слова Синицына Metaratings.ru.

26-летний Вендел провел 14 игр во всех турнирах сезона-2023/24, забил 4 гола, сделал 3 голевые передачи.

Санкт-Петербургский «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая на 2 очка от лидирующего «Краснодара».

Источник: Metaratings
Андрей Синицын
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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