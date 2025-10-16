Подберезкин о книгах для футболистов: «Никто не будет же читать под дулом пистолета»

Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг. «Я считаю, что насильно мил не будешь. По своей карьере встречал много и читающих, и совсем не читающих футболистов. Думаю, тут никто не будет же читать под дулом пистолета. В целом история с литературой — крутая идея. Книги — это сто процентов добро, а образованные люди — это круто», — сказал Подберезкин «СЭ». 25 августа Дегтярев сообщил, что Минспорта РФ утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.

rac135 Может быть он и прав? Если футболер читает по слогам, то что с него взять? PS ТЮКАВИН «Я учусь в институте, год остался» На вопрос о специальности, на которую учится, ТЮКАВИН признался: «Не помню». При этом 23-летний нападающий отметил, что получает отличные оценки. 16.10.2025