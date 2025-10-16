Видео
16 октября, 17:20

Подберезкин о Кисляке: «Уже готовый футболист к переходу в топ-чемпионат, учитывая возраст, мышление, работу с мячом»

Дарик Агаларов

Бывший футболист «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о молодых российских футболистах.

«В СМИ все пишут, что Батракова рассматривают европейские клубы. Я считаю, что и Кисляк — уже готовый футболист к переходу в топ чемпионат, учитывая возраст, мышление, работу с мячом. Есть еще Костя Тюкавин. Он, к сожалению, травму получил и сейчас придется еще набирать форму, но он тоже уже зрелый. Дай бог, чтобы ребята уезжали в европейские чемпионаты. Для нас это тоже будет круто», — сказал Подберезкин «СЭ».

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. За это время он провел 59 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 16 миллионов евро.

4

  • URMA

    Надоели эти все "друзья" футболистов. Человек еще даже полный сезон не отыграл в РПЛ,а его уже старательно стараются куда то продать. Что бы говорить о готовности футболистов достойно выглядеть в зарубежных чемпионатах. Нужно по крайней мере стабильно отыграть два-три сезона здесь, в РПЛ. А так блеснет человек один год,его сразу же стараются продать и сделать на нем деньги. А футболист просто еще не готов к более серьезному футболу. По крайней мере ментально. Ведь сколько уже примеров имеем с такими переходами. И все они в большинстве своем негативные. Так куда же вы толкаете молодых,да не готовых. Черти вы.!

    16.10.2025

  • Alnik-star

    Ага, Захарян, Чалов, Оздоев и иже с ними расскажут о готовности.

    16.10.2025

  • Игорь Малышев

    Ага, рассматривают-рассматривают, и всё никак не рассмотрят.

    16.10.2025

  • Байба Бендика

    У нас уже некоторые ребята переходили в иностранные клубы, спросите у Захаряна, Кузяева, у Антона, наконец.....

    16.10.2025

    Вячеслав Подберезкин
    Матвей Кисляк
    Футбол
    РПЛ
    ФК ЦСКА (Москва)
