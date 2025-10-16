Подберезкин о Кисляке: «Уже готовый футболист к переходу в топ-чемпионат, учитывая возраст, мышление, работу с мячом»

Бывший футболист «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о молодых российских футболистах.

«В СМИ все пишут, что Батракова рассматривают европейские клубы. Я считаю, что и Кисляк — уже готовый футболист к переходу в топ чемпионат, учитывая возраст, мышление, работу с мячом. Есть еще Костя Тюкавин. Он, к сожалению, травму получил и сейчас придется еще набирать форму, но он тоже уже зрелый. Дай бог, чтобы ребята уезжали в европейские чемпионаты. Для нас это тоже будет круто», — сказал Подберезкин «СЭ».

Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с 2023 года. За это время он провел 59 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего игрока в 16 миллионов евро.