Подберезкин об ужесточении лимита: «Я не вижу, что приезжают к нам прям качественные легионеры»

Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Я сейчас супер выборочно смотрю матчи РПЛ. Максимально отдалился. В основном наблюдаю за ребятами, с кем играл раньше, за клубами бывшими. Могу в РПЛ посмотреть игру «Краснодара», а в ФНЛ «Урал». Знаю, что у нас есть молодые талантливые футболисты, которые ворвались сильно. Это круто. Дай бог, чтобы было больше таких ребят. Главное, чтобы это не ослабило лигу. С другой стороны, я смотрю и не вижу, что приезжают прям качественные легионеры. Раньше приезжали Халк, Витсель, Хави Гарсия и так далее. Понятно, что если будут выступать у нас такие легионеры, то особо лимит не нужен. Пускай молодые соревнуются с такими профессионалами высокого уровня за место в составе. Это поможет лиге», — сказал Подберезкин «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».