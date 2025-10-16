Подберезкин об ужесточении лимита: «Я не вижу, что приезжают к нам прям качественные легионеры»

16 октября, 18:15
Бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.
«Я сейчас супер выборочно смотрю матчи РПЛ. Максимально отдалился. В основном наблюдаю за ребятами, с кем играл раньше, за клубами бывшими. Могу в РПЛ посмотреть игру «Краснодара», а в ФНЛ «Урал». Знаю, что у нас есть молодые талантливые футболисты, которые ворвались сильно. Это круто. Дай бог, чтобы было больше таких ребят. Главное, чтобы это не ослабило лигу. С другой стороны, я смотрю и не вижу, что приезжают прям качественные легионеры. Раньше приезжали Халк, Витсель, Хави Гарсия и так далее. Понятно, что если будут выступать у нас такие легионеры, то особо лимит не нужен. Пускай молодые соревнуются с такими профессионалами высокого уровня за место в составе. Это поможет лиге», — сказал Подберезкин «СЭ».
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».
rac135
ПОДБЕРЕЗКИН «я смотрю и не вижу, что приезжают прям качественные легионеры» Дурик, а я вот вижу в каком месте окажутся «Краснодар» без Кордобы, «Z?nite» без Вендела, «Динамо» без Бителло и т.д.
17.10.2025
Zoz1981+
А почему к нам должны приезжать очень качественные легионеры? У нас что АПЛ, Ла-лига, Бундеслига с их финансовыми возможностями? Они там по 100 лямов за футболистов платят. А у нас в стране СВО, БПЛА летают и какой нормальный футболист выбирая между АПЛ и РПЛ выберет РПЛ? Придите уже в себя, а то как будто в сказке живут.
17.10.2025
тихоновнавсегда
Какие "журналисты",такие и собеседники...Дарик,ты из под какого дивана этого футболиста вытащил?Из любительской лиги?Не смог Подберезкин подрасти с легами?
16.10.2025