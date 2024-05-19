Экс-игрок «Крыльев Советов» Бобер: «Горшков готов для перехода в топ-клуб»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением об игре защитника самарцев Юрия Горшкова.

«Горшков уже готов для перехода в топ-клуб. Самарцам не привыкать к тому, что вокруг их футболистов ходят разные слухи и к тому, что они периодически теряют своих ключевых игроков. Но в команде все равно появляются футболисты, которые могут полноценно заменить лидеров или даже превзойти их», — цитирует экс-игрока самарцев Legalbet.

25-летний Горшков в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 33 матча, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.