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Сегодня, 16:13

Каряка: «Сделал паспорт болельщика, не вижу в этом проблемы»

Каряка высказался о начале действия Fan ID на всех матчах РПЛ
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Экс-игрок «Крыльев Советов» и «Динамо» Андрей Каряка в комментарии для «СЭ» высказался о начале действия Fan ID на всех матчах чемпионата России.

«Я оформил Fan ID еще полгода назад, когда мне нужно было посетить первые тестовые стадионы, — сказал Каряка «СЭ». — Для меня лично — это не проблема. Зарегистрировался на Госуслугах, поехал в МФЦ — заняло все немного времени. Не скажу, что там были очереди за Fan ID. Футбол — это игра для болельщиков. Болельщики должны ходить на стадион. Ситуация двоякая, болельщиков можно понять, у них есть свой взгляд. Наверное, нужно идти на диалог с болельщиками, как-то обсуждать. Но мы в футбол играем ради болельщиков, они нужны. Кто-то сразу пошел и сделал, посетил стадион. А у кого-то категорическая позиция. За всех отвечать сложно. В моем окружении все, кто связаны со спортом, оформили карточку — им нужно посещать стадионы. И мне она нужна по работе. Для меня лично Fan ID не проблема — я пошел и сделал. Каждый сам решает».

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Андрей Каряка
РПЛ
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