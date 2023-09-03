Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Настроение упало, когда увидел, как играет Дуарте. Это издевательство»

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов поделился мнением о матче «Краснодар» — «Спартак» (2:0) в 7-м туре РПЛ.

Особое внимание Чугунов уделил критике защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Настроение пропало, когда увидел, как Дуарте играет. Это же просто издевательство над командой и над футболом. Перед матчем мы говорили с ребятами, и я сказал, что у «Краснодара» есть шансы, если за «Спартак» выйдет этот человек. Привез первый гол, мимо мяча махнул, упал. Не знаю, как он может в «Спартаке» играть», — цитирует Чугунова «Евро Футбол».

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».