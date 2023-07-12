Экс-игрок «Ливерпуля» Кент считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с топ-командами АПЛ

Сегодня, 08:30
Экс-игрок «Ливерпуля» Райан Кент рассказал «СЭ», на каком месте мог бы финишировать «Зенит» в АПЛ.
— Если бы «Зенит» играл в АПЛ или в шотландской лиге, где бы они финишировали?
— Я не знаю, вы смотрите (российский чемпионат. — Прим. «СЭ»), можете мне больше сказать.
— Могут ли они конкурировать с топовыми английскими командами?
— Возможно. Я не так много знаю о российском футболе. У вас лучше понимание о нем.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.