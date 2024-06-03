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Сегодня, 21:55

Экс-игрок «Ливерпуля» Риера мог возглавить «Спартак»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Альберт Риера.
Фото Global Look Press
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По информации «СЭ», испанский тренер Альберт Риера мог возглавить «Спартак».

42-летний специалист был альтернативой Деяну Станковичу, который в итоге стал главным тренером команды.

Риера с октября прошлого года возглавляет «Бордо». Под его руководством команда финишировала на 12-м месте во французской лиге 2 в минувшем сезоне. До этого испанец тренировал словенские «Целе» и «Олимпию».

Во время карьеры футболиста Риера играл за «Мальорку», «Бордо, «Эспаньол», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Уотфорд» и «Удинезе».

Риера говорит по-русски. С 2009 года он женат на россиянке, они поженились в Омске. У пары есть трое совместных детей.

Альберт Риера
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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