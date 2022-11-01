Самедов: «В первом круге РПЛ больше всех удивил Комличенко»

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Экс-игрок «Локомотива» Александр Самедов рассказал, кто его удивил больше всего после первой половины сезона РПЛ.
«Кто удивил в первом круге? Комличенко, потому что здорово смотрится в «Ростове». Он забивает, много играет на команду. КПД у него очень высокий, и на нем многое завязано в «Ростове», — цитирует Самедова «РБ Спорт».
В текущем сезоне РПЛ на счету Комличенко 15 матчей за «Ростов», 7 голов и 6 результативных передач.
В прошлом сезоне форвард провел за клуб 28 матчей и забил 8 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования