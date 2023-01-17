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Сегодня, 18:31

Билялетдинов: «Чтобы остаться в РПЛ, «Локомотиву» нужно решить вопрос самоотдачи и психологии»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о трансферной политике железнодорожников.

«Пиняева взяли, понятно, по возрасту и по умению — это нормальная история, — цитирует Metaratings.ru Билялетдинова. — Более опытные — Глушенков, Лантратов может быть, как раз и помогут во второй части чемпионата. Опять же, нужно смотреть на подготовку, как ребята будут готовиться под давлением. Потому что одно дело, когда ты в «Крыльях Советов» или в «Химках», при всем уважении к этим клубам, находишься в опасной зоне. Другое дело, когда ты в «Локомотиве» находишься в опасной зоне.

Ответственность, понимание новых требований тренера может занять время, а этого времени нет. Нужно сейчас исправлять ситуацию. Но по качеству и по умениям ребята способны принести пользу «Локомотиву». Есть надежда, что положение исправится в первую очередь психологически и в игровом плане. Потому что команда даже по подбору игроков должна быть выше в турнирной таблице. Тут нужно решить вопрос самоотдачи и психологии, тогда эта задача решится".

После 17 туров «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: Metaratings.ru
Динияр Билялетдинов
Илья Лантратов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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