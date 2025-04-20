Чугайнов: «Пари НН» не успевал за Пиняевым и Батраковым»

Экс-капитан «Локомотива» Игорь Чугайнов в комментарии для «СЭ» высказался о победе железнодорожников над «Пари НН» (3:0) в матча 25-го тура РПЛ.

«В целом игра «Локо» в этой встрече мне понравилась — особенно в те моменты, когда включалась командная скорость. Батраков и Пиняев — ребята быстрые, да и поддержать их есть кому, нижегородцы за ними явно не успевали. Отсюда, среди прочего, и фолы. Что касается удаления Каккоева, там вообще никаких вопросов быть не может: открытые шипы, а хуже всего — что удар пришелся по опорной ноге! Так, по большому счету, можно человека надолго оставить без футбола... Другой разговор — зачем вообще игрок «Пари НН» так фолил в центре, никакой необходимости в этом точно не было», — сказал Чугайнов «СЭ».

«Локомотив» (44 очка) занимает 6 место в таблице РПЛ.