Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:31

Гатагов считает, что Дзюба мог бы заиграть в «Кайрате»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов поделился мнением о возможном трансфере форварда «Акрона» Артема Дзюбы в «Кайрат».

«Если Артем будет в своих кондициях и без травм, то здесь выигрывают обе стороны. «Кайрат» получит хорошего и опытного форварда, который плюс передаст бесценный опыт партнерам и всему футболу в чемпионате. Артем получит участии в еврокубках. И в том, чтобы доказать себе, что все не зря, и он еще несколько лет может играть на высоком уровне. Главное, чтобы не относились к этому, как к завершению карьеры в «Кайрате». Ведь зная Артема, он зол и воин по-спортивному. Иногда — и один в поле!» — цитирует Гатагова Legalbet.kz.

Контракт Дзюбы с «Акроном» действует до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 10 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи.

Источник: legalbet.kz
Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Кайрат
Читайте также
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
СК назвал причиной отравления семьи в Красноярском крае инсектицидное средство
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
Элтон Джон сообщил о потере зрения после тяжелой инфекции
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Сегодня
Вчера
Неделя