Гатагов считает, что Дзюба мог бы заиграть в «Кайрате»

Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов поделился мнением о возможном трансфере форварда «Акрона» Артема Дзюбы в «Кайрат».

«Если Артем будет в своих кондициях и без травм, то здесь выигрывают обе стороны. «Кайрат» получит хорошего и опытного форварда, который плюс передаст бесценный опыт партнерам и всему футболу в чемпионате. Артем получит участии в еврокубках. И в том, чтобы доказать себе, что все не зря, и он еще несколько лет может играть на высоком уровне. Главное, чтобы не относились к этому, как к завершению карьеры в «Кайрате». Ведь зная Артема, он зол и воин по-спортивному. Иногда — и один в поле!» — цитирует Гатагова Legalbet.kz.

Контракт Дзюбы с «Акроном» действует до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 10 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи.