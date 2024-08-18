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Сегодня, 10:21

Экс-игрок «Локомотива» Гуренко рассказал, как нужно играть с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об игре «Зенита» в этом сезоне.

— «Зенит» не пропустил ни одного гола в РПЛ? Ну, а с кем «Зенит» сыграл? У них был только один серьезный соперник — «Динамо». Так получилось. У тех же динамовцев было достаточно моментов. Не считаю, что «Зенит» — это команда без изъянов. С ними надо играть очень плотно, агрессивно, контактно и очень дисциплинированно. Если лишить их пространства, то у них будут проблемы. Понятно, что тяжело с ними тягаться в контроле мяча или в игре «атака на атаку». Все равно у них самый сильный подбор футболистов, — цитирует Гуренко Legalbet.

После четырех туров РПЛ «Зенит» занимает первое место с 12 очками.

Источник: Legalbet
Сергей Гуренко
ФК Зенит
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