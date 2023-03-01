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Пименов объяснил, почему не согласен со словами Дзюбы об иностранцах «Зенита»

Руслан Минаев
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Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что «Зенит» Санкт-Петербурге превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«Абсолютно не согласен со словами Дзюбы как действующего игрока о легионерах. Потому что его дело — играть в футбол, а за результат отвечает тренер. Когда Артем станет тренером, тогда «окей» — пусть сделает русский костяк.

Каждый клуб идет по своему пути. Мне как болельщику важен результат. Конечно, если играют соотечественники, вдвойне приятно. Но когда наши игроки не тянут и не попадают в тройку чемпионата, конечно, надо усиляться иностранцами. Опять-таки есть лимит на легионеров. Если в команде есть латиноамериканцы, значит, они сильнее наших игроков", — цитирует Пименова Sport24.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адану Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.

8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Руслан Пименов
ФК Зенит
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