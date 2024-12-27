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Сегодня, 04:23

Экс-игрок молодежной команды «Пари НН» Милюков получил пожизненную дисквалификацию за договорные матчи

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Милюков.
Фото ФК «Пари НН»
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Экс-полузащитник молодежной команды «Пари НН» Никита Милюков получил пожизненную дисквалификацию по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета РФС в четверг, 26 декабря.

19-летний россиянин получил наказание за участие в договорных матчах: игр молодежного первенства России «Ахмат-М» — «Пари Нижний Новгород-М» (1:1 в 1-м туре 8 марта) и ЦСКА-М — «Пари Нижний Новгород-М» (8:1 во 2-м туре 15 марта).

Также отстранения от футбольной деятельности получили Захар Мозин, Максим Галочкин, Павел Шалимов (все дисквалифицированы на 5 лет, из которых 4 условно) и Денис Чупрунов (условная дисквалификация на 3 года).

Молодежка &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; перед матчем с &laquo;Ахматом&raquo; 8&nbsp;марта. КДК РФС отстранил от футбола пятерых игроков за организацию договорных матчей
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Футбол
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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