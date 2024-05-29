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Сегодня, 06:54

Экс-игрок «Монпелье» Утака: «ПСЖ» — великий клуб, для Сафонова это будет хорошим трансфером»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Монпелье» и сборной Нигерии Джон Чуквуди Утака поделился мнением о возможном переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я думаю, что для Сафонова это будет хорошим трансфером, ведь «ПСЖ» — великий клуб. Будь на его месте, я бы тоже рискнул поехать в качестве второго голкипера. Это хорошая возможность совершенствоваться и, возможно, сыграть в европейских соревнованиях», — приводит слова Утаки Metaratings.ru.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Сафонов подписал пятилетний контракт с «ПСЖ».

25-летний Сафонов выступает за «Краснодар» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», пропустил 27 голов и 11 раз отыграл на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-monpele-utaka-na-meste-safonova-tozhe-by-poekhal-v-pszh-vtorym-vrataryom-367520/
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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