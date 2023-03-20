Экс-игрок «МЮ» Канчельскис назвал главных врагов российского футбола

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российскому футболу мешают развиваться жулики и дилетанты.

«Когда я приехал в 2004 году, сказал, что мы отстали на 50 лет. Раньше, в Советском Союзе, были ценности и традиции. Мы это все профукали. Надо, чтобы работали не дилетанты, жулики и проходимцы, а люди футбольные, которые действительно горят желанием развивать футбол», — приводит РИА «Новости» слова Канчельскиса.

Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Также он выступал в составе «Эвертона», «Манчестер Сити», «Саутгемптона», «Фиорентины» и других клубов.