0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:21

Экс-игрок «МЮ» Канчельскис назвал главных врагов российского футбола

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российскому футболу мешают развиваться жулики и дилетанты.

«Когда я приехал в 2004 году, сказал, что мы отстали на 50 лет. Раньше, в Советском Союзе, были ценности и традиции. Мы это все профукали. Надо, чтобы работали не дилетанты, жулики и проходимцы, а люди футбольные, которые действительно горят желанием развивать футбол», — приводит РИА «Новости» слова Канчельскиса.

Канчельскис играл за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. Также он выступал в составе «Эвертона», «Манчестер Сити», «Саутгемптона», «Фиорентины» и других клубов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230320/kanchelskis-1859027393.html
Андрей Канчельскис
Футбол
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин набрал одно очко в проигранном матче «Вашингтона» с «Сент-Луисом»
«Локо» — это аттракцион: обыграли «Краснодар», уступая 0:2. У Дзюбы — победный гол
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник ЦСКА Гайич заявил, что любит играть против «Зенита»

Гайич рассказал, как спас три очка в матче с «Зенитом»: «Не знал, что делать, поэтому просто прыгнул»